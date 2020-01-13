По данным областного департамента молодежной политики и спорта, в 2020 году доля федерального бюджета составит 130,4 млн рублей, из областного бюджета будет выделено 71,8 млн рублей, 300 млн рублей — ожидаемые инвестиции юридических и физических лиц.

На сегодняшний день в регионе реализуется более 150 различных экскурсионных туров по Кузбассу, в том числе 50 пеших, более 80 различных активных туров (сплавы, горнолыжные туры, поездки на квадроциклах, внедорожниках), более 20 снегоходных туров.

Новинками этого зимнего сезона стало открытие первого историко-культурного проекта в кузбасском музее-заповеднике наскальной живописи «Томская писаница». Экскурсии на снегоходах объединяют в себе археологические и этнографические памятники, природные красоты Притомья и возможность увидеть диких зверей сибирской тайги в естественной среде обитания. А туристы горнолыжного курорта Шерегеш в Таштагольском районе теперь могут осмотреть территорию Шорского национального парка с высоты. Есть и экскурсии на вертолете к отдаленным поселкам, где проживают коренные малочисленные народы — шорцы, а также к Азасской пещере, где, согласно местным легендам, можно встретить следы Снежного человека.

Все более популярным становится отдых и туризм на снегоходной технике, этому способствуют природные и климатические условия региона. Развитие снегоходного туризма и популяризация снегоходов как вида транспорта, досуга и спорта в Кузбассе — перспективное направление региональной политики.

В 2019 году победителем областного конкурса и получателем средств субсидии в размере 100 тыс. рублей стала Региональная общественная организация «Кузбасская снегоходная ассоциация», в которую входят 5 клубов снегоходного туризма. Средства пошли на обустройство и содержание двух снегоходных трасс «Таскыл-Кантри» и «Большой Таскыл». Трассы современные, обустроенные. Зимой по всему маршруту через водные преграды построены мосты и установлены знаки. На трассе «Большой Таскыл» можно встретить северных оленей, а также посетить одно из красивейших зимних мест региона озеро Подтаскыльское.

В департаменте отметили, что в 2020 году практика предоставления субсидий на развитие снегоходного туризма будет продолжена, в областном бюджете на эти цели заложено 3 млн рублей.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.