Коммунальщики работают в ежедневном режиме, но остаются горожане, которые все еще видят угрозу от острых свисающих обледенений. Как справляются с этой задачей специальные бригады в столице Кузбасса, и на что пошли новокузнечане, чтобы привлечь внимание к проблеме?

Осторожно! Сосульки! Несмотря на то, что борьбу с наледью коммунальщики ведут ежедневно, опасность продолжает нависать над прохожими. 250 предписаний получили управляющие компании Новокузнецка за неочищенные крыши. Больше всего сигналов поступает от жителей старого центра – это проспект Курако, улица Бардина и Металлургов. Причиной многочисленных сосулек стали погодные условия – слишком тёплая температура для зимы.

Специалисты обещают: уже к следующей неделе полностью очистят Новокузнецк от наледей на крышах. А пока управляющие компании следуют графику, местные жители решили обратить внимание коммунальщиков на проблему необычным способом – проводят в Интернете фотоконкурс “Мисс сосуля” и выбирают самую большую и выдающуюся льдину, свисающую с крыши.

А вот в столице Кузбасса жители ходят спокойно, не чувствуя опасность от острых льдинок на крышах.

Но всё-таки сотрудники МЧС по Кемеровской области рекомендуют жителям соблюдать осторожность и, по возможности, не подходить близко к стенам домов. Спасатели советуют при выходе из зданий обращать внимание на скопление снежных масс и сосулек на крышах и обходить такие места стороной. При обнаружении опасного скопления обледенений рекомендуется обратиться в обслуживающую организацию.