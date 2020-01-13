Мероприятие собрало участников из нескольких городов области. И как на любых состязаниях, здесь поставили несколько рекордов.

Лучший выход из оливьешной комы! Те, кто устал от затяжных каникул, решили активно настраиваться на рабочий лад. В Лесной республике прошел спортивный праздник “На лыжи”. На победу их навострили больше ста спортсменов-любителей из городов юга Кузбасса.

Организаторы определили 11 забегов – по количеству возрастных категорий. Памятуя о том, что молодым везде дорога, самых юных первыми вывели на трассу.

Участники до пяти лет должны преодолеть стометровку. Сразу видно, что здесь силы неравны. Особенно тяжело тому, кто и ходить-то начал совсем недавно. Ему в помощь сильные папины руки. Дальше – больше, а точнее – старше. Школьников просто участие не устраивает. Они рвутся к победе несмотря на падения.

После них стартуют и другие возрастные группы. У них опыта больше, а значит и дистанция длиннее – 4 километра. Кстати, впервые в этом году в гонке участвовали моржи Новокузнецка. В общей массе их легко узнать – они двигаются налегке, в одних майках. Пока взрослые сражались за пьедестал, детвора участвовала в весёлых стартах. И их азарт захватил всех вокруг. В битву за мячик даже вступил хвостатый спортсмен. Он даже одет был соответствующе для зимних игр. В этих соревнованиях отметили всех участников.

Медали и грамоты вручили тройкам лидеров в каждой возрастной категории.