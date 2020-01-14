В Москве подведены итоги конкурсного отбора проектов, реализуемых коллективами научных лабораторий образовательных организаций высшего образования, подведомственных Минобрнауки России, выполняемых в рамках государственного задания в сфере науки.

В число победителей, получивших поддержку на проведение фундаментальных научных исследований, вошли два проекта ученых Кемеровского государственного университета. Общий объем финансирования составил 40,8 млн рублей.

Напомним, что в декабре 2019 года в созданном при КемГУ Центре развития компетенций завершилось обучение слушателей по программе профессиональной переподготовки кадров, задействованных в работе научно-образовательного центра «Кузбасс», с присвоением квалификаций «Руководитель подразделения (лаборатории)» и «Руководитель научного проекта».

В числе выпускников программы – руководитель научно-образовательного центра КемГУ Любовь Дышлюк. Ее проект «Скрининг биологически активных веществ растительного происхождения, обладающих геропротекторными свойствами, и разработка технологии получения нутрицевтиков, замедляющих старение», получивший господдержку, связан с профилактикой преждевременного старения. Проект профессора кафедры общей и экспериментальной физики Сергея Шандакова «Создание эластичных электропроводных материалов на основе плоских сеточных структур и свернутых сеток однослойных углеродных нанотрубок» направлен на развитие эффективных методов получения углеродных материалов с различной структурной организацией на основе однослойных углеродных нанотрубок (ОУНТ), образующих группу уникальных по своим свойствам материалов, которые в настоящее время привлекают пристальное внимание исследователей и разработчиков современных технологий.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.