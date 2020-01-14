Кемеровская область приняла участие в грантовом конкурсе Фонда поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Кузбасс получил грант Фонда на сумму около 7,9 млн рублей. Оказанная финансовая поддержка будет направлена на реализацию комплекса мер по развитию региональных систем безопасного детства.

Программу осуществит Кузбасский региональный центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Здоровье и развитие личности». Комплекс мер направлен на повышение качества оказания помощи детям, пострадавшим от жестокого обращения и преступных посягательств, в том числе сексуального характера, и на формирование безопасной среды для развития детей.

В рамках развития системы безопасного детства запланирована разработка и внедрение специальных программ работы с детьми, склонными к суициду; проведение реабилитационных мероприятий с родителями несовершеннолетних, проявляющих насилие по отношению к другим детям; разработка и внедрение программ обучения безопасному поведению в интернет-пространстве детей, родителей и специалистов, работающих с детьми. Программа продлится до конца 2021 года и охватит 46 организаций различного профиля: 35 образовательных организаций, 6 организаций социальной защиты, 3 учреждения здравоохранения и 2 – правоохранительной направленности.

ДЛЯ СПРАВКИ. Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, создан в соответствии с Указом Президента Российской Федерации в 2008 году. Приоритетными направлениями фонда являются профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства детей, социальная поддержка семей с детьми-инвалидами, а также социальная реабилитация детей, находящихся в конфликте с законом.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.