Несмотря на то, что в здании ещё идут ремонтные работы, учителя уже осваиваются в своих кабинетах. Как будет проходить учебный процесс, какие образовательные программы будут доступны? Это и многое другое преподаватели уже обсудили на первом общем педсовете.

1 сентября этого года, после завершения многолетнего строительства, сюда за знаниями придут школьники. А пока за парты усаживаются учителя, чтобы обсудить насущные проблемы, которые приходится решать каждой школе перед открытием. Утвердить будущие образовательные программы обучения, принять нормативные акты, решить вопросы безопасности учеников.

Открытия этой школы в Новокузнецке ждут давно. Строили ее с учетом всех современных требований. Кабинеты оборудованы по последнему слову техники: интерактивные доски, проекторы, принтеры и многое другое. Полностью укомплектован учительский состав. Педагоги уже привели в порядок свои рабочие места и готовятся к началу нового учебного года.

В новой современной школе будет 3 профиля: естественно-научный, социально-экономический и технологический. Программу обучения разработали и для особых детей – с ограниченными возможностями здоровья. Учебное заведение рассчитано на 825 учащихся, но педагоги уверены, что желающих учиться в такой школе будет гораздо больше.