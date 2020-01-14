Уже 15 лет в Кузбассе проводится фестиваль творчества детей с ограниченными возможностями здоровья. И каждый год число участников растёт. Сегодня в областном Центре дополнительного образования детей собрались 200 юных артистов и творческих деятелей.

Простор для творчества на «Рождественских встречах друзей» не ограничен. И это каждый год доказывают участники. Сегодня их собралось около 200 из разных уголков области. Некоторые преодолели почти 400 километров, чтобы поддержать других, показать свои умения и стать частью доброго праздника. Любимые песни, стихи, произведения, мультфильмы находят своё отражение в поделках и творческих номерах. Несмотря на ограничения в физическом здоровье, фантазии, находчивости и усердия этим ребятам не занимать.

Продлить новогодние праздники постарались и организаторы мероприятия. Яркое представление, игры с героями сказок и выступление иллюзиониста вызвали бурные эмоции у юных гостей. Каждый положительный импульс для этих ребят стирает границы и питает веру в светлое будущее.

Многие из детей принимают участие в “Рождественских встречах друзей” уже несколько лет подряд. Для кого-то в этом году такое событие стало открытием. Но для всех абсолютно – это один из шансов воплотить в жизнь идеи и заветные мечты.