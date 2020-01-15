Расследование уголовного дела в отношении 41-летней жительницы Ленинска-Кузнецкого, обвиняемой в похищении чужого новорожденного ребенка из роддома, завершили в Кемерове.

Напомним, громкое преступление было совершено в начале октября 2019 года.

Женщина проникла в роддом и вынесла из палаты новорожденного мальчика. Пропажу сына мать обнаружила почти сразу после случившегося и немедленно позвонила супругу, который как раз подъезжал к больнице. Мужчина и увидел на улице женщину, несущую завернутого в куртку ребенка. Он остановил ее и забрал мальчика, а затем родители обратились в полицию.

Личность похитительницы установили быстро и задержали ее прямо на автовокзале, когда она вернулась в родной город. Как она пояснила следователю, чужой ребенок ей понадобился, чтобы скрыть перед мужем свой обман: несколько месяцев назад она сообщила ему, что беременна, а затем что родила сына.

— В рамках расследования уголовного дела женщине проведена психолого-психиатрическая экспертиза. По заключению экспертов, во время инкриминируемого деяния она в состоянии временного психического расстройства не находилась, осознавала фактический характер и общественную опасность своих действий и руководила ими, — прокомментировали в Управлении следственного комитета по Кемеровской области.

Весь период следствия обвиняемая провела под стражей. Тем временем, следователи возбудили еще одно уголовное дело: по факту халатности сотрудников контрольно-пропускной службы медицинского учреждения, пропустивших женщину в родильное отделение. В настоящее время по нему продолжается предварительное следствие.

Уголовное дело в отношении похитительницы передали в суд, который и определит наказание по существу. Согласно российскому законодательству ей грозит до 12 лет лишения свободы.

По информации ежедневной областной газеты «Кузбасс».