По итогам новогодних праздников кузбасский курорт вошел в топ-10 самых популярных туристических мест России. Прокатиться на лыжах и сноубордах приезжали не только отечественные туристы, но и любители зимнего отдыха из Германии, Испании, Франции, США, Аргентины, Бразилии и ОАЭ.

Рейтинг составили специалисты «ТурСтат». По данным экспертов, Шерегеш занял десятое место. Только в период новогодних выходных его посетили более 130 тысяч туристов.

– Мы работаем над тем, чтобы курорт стал более комфортным для людей. На открытии горнолыжного сезона подписали с инвесторами ряд соглашений. Вскоре здесь появятся 3 подъемника, 3 канатные дороги, 2 большие гостиницы, технологическая дорога, транспортная развязка, система водоснабжения и отремонтированная система водоотведения, – прокомментировал оценку экспертов губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Опередили Кемеровскую область знаменитые отечественные курорты. Так, первое место традиционно заняла Москва – более 5 миллионов туристов, на втором месте, ожидаемо, оказалась Московская область – более 3 миллионов человек, на третьем месте – Сочи и Красноярский край, так как их посетило 800 тысяч отдыхающих.

Также в топ-10 вошли Санкт-Петербург – более 500 тысяч туристов, Великий Устюг и Вологодская область – 210 тысяч, Крым – 200 тысяч, Владимирская область – 200 тысяч, Тюменская область – 200 тысяч, Казань и Республика Татарстан – 170 тысяч.

По информации «Комсомольская правда в Кузбассе».