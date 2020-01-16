С 17 января изменится время отправления автобусов из поселка Шерегеш до станции Чугунаш. Туристам стоит учитывать данную информацию при планировании поездок.

Автобусы по мультимодальному маршруту «Шерегеш-экспресс» будут отправляться на 15 минут раньше. Об этом попросили сами туристы.

Как сообщили в АО «Кузбасс-Пригород», изменения коснутся только времени отправления автобусов из Шерегеша в Чугунаш. От остановки по улице Гагарина, 12а в Шерегеше они будут отправляться в 16.45, с парковки подбрасывающего подъемника Gesh Fly – в 17.05.

– Время отправления туристического поезда «Шерегеш-экспресс» от станции Чугунаш остается неизменным – 18.00, – сообщили в компании.

Также не изменится расписание движения поезда и автобусов по маршруту Прокопьевск – Новокузнецк – Чугунаш – Шерегеш:

– отправление от станции Прокопьевск – в 6.03, от станции Новокузнецк – в 7.03, прибытие на станцию Чугунаш – в 10.11;

– отправление туристического поезда со станции Чугунаш – в 18.00, прибытие в Новокузнецк – в 21.11, в Прокопьевск – в 22.10.

По информации «Комсомольская правда в Кузбассе».