Следственный комитет опубликовал видеозапись следственных действий на участке мирового суда, где сегодня утром 45-летний новокузнечанин, ворвавшийся с ружьем в здание на Энтузиастов, 9, убил судебного пристава и ранил женщину, находившуюся в суде в качестве свидетельницы. Связывает ли что-то нападавшего с пострадавшей, в нее ли именно он хотел выстрелить, или она, как и пристав, стала случайной жертвой, пока неизвестно. Следствию это еще предстоит установить.

Тем временем председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение переквалифицировать действия задержанного мужчины с учетом смерти одного из потерпевших по более тяжкой статье — «Убийство» и предъявить ему соответствующее обвинение. Также он направил в Новокузнецк для оказания помощи в сборе и фиксации доказательств опытных следователей-криминалистов центрального аппарата Следственного комитета, сообщается на сайте ведомства.