Сейчас в Кузбассе введены в эксплуатацию 8 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС): одна в Юрге, две в Кемерове и пять в Новокузнецке. В I квартале 2020 года еще одна появится в Кемерове. А до 2023 года в регионе запланировано строительство дополнительно шести АГНКС.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев отметил, что регион имеет одну из самых крупных сетей АГНКС для реализации компримированного природного газа-метана (КПГ) за Уралом, поэтому при модернизации парка подвижного состава особое внимание уделяется приобретению автобусов, работающих на природном газе.

Кроме того, в 14 муниципальных образованиях действуют автомобильные газозаправочные станции (АГЗС) для реализации сжиженной смеси углеводородных газов: пропана и пропан-бутановой смеси (СУГ). Их на сегодня — 63.

С января 2018 года по декабрь 2019 года количество пассажирского транспорта на газомоторном топливе выросло на 206 единиц (31,4 %). Из 2954 единиц пассажирского автотранспорта всех форм собственности (в том числе в режиме маршрутного такси), 693 используют природный газ (КПГ). Кроме того, 169 автобусов имеют в качестве дополнительной опции газобаллонное оборудование для использования углеводородных газов (СУГ). Суммарно газифицировано 862 единицы пассажирского транспорта, что составляет 29,2 %.

В 2020 году автопарк региона планируется пополнить 288 новыми автобусами, в том числе 74 работающими на газомоторном топливе. Первые 40 автобусов поступят уже в феврале 2020 года, из них 16 — на газе.

Губернатор подчеркнул, что Кузбасс целенаправленно наращивает количество экологичного городского транспорта, так как этот процесс является составляющей региональной платформы «Чистый уголь — зеленый Кузбасс».

«Рост количества автобусов, работающих на газомоторном топливе, рождает спрос на газозаправочные станции, поэтому департамент промышленности Кузбасса активно привлекает потенциальных инвесторов, а также подбирает земельные участки для строительства и реконструкции новых газонаполнительных компрессорных станций», — отметил Сергей Цивилев.

Кроме того, в Кузбассе для перевозки пассажиров в городском сообщении широко используется электрический транспорт: трамваи – 221 единица и троллейбусы – 161 единица. До конца января 2020 года в Новокузнецк планируется поступление двух современных троллейбусов с удлиненным автономным ходом «Горожанин», а к июню текущего года в город поступит 9 трамваев «Кузбасс». Трамвайное движение осуществляется в Кемерове, Новокузнецке, Прокопьевске, Осинниках. Троллейбусное движение действует в областном центре, Новокузнецке, Ленинске-Кузнецком.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.