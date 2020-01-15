Прошедшие каникулы за последнее время оказались, пожалуй, самыми насыщенными на ужасные истории, в которые попадали домашние питомцы. Кот, выброшенный с шестого этажа. Собака, обмотанная скотчем и заброшенная в мусорный бак. Ещё одна – с покалеченными лапами. И на этом истории, к сожалению, не заканчиваются.

Мода ушла, а зверьки остались. Человеческое предательство их особо ранит. И очень повезёт, если вблизи будет проходить волонтёр.

Одной лапы нет, вторая сломана и висит на связках и мышцах. В таком состоянии в первых числах января нашли Юту. Речь шла даже не о спасении, а о необходимости избавить от мучений. Но всем прибывшим на место стало ясно, что эта девочка очень хочет жить.

Работа у волонтёров передержки кипит с утра, без выходных и праздников. Оставить подопечных голодными и холодными даже на новогодние сутки после всего пережитого – просто невозможно. Поэтому дежурят по очереди, всё сами. Это подкинуть нового жильца люди всегда готовы, а помочь – реже. Считают, что добрые феи обязаны делать грязную работу самостоятельно.

Можно говорить банальное: мы в ответе за тех, кого приручили. А можно сказать проще: человек ты или зверь? Посмотри глаза этих питомцев и ответь сам себе на этот вопрос, когда будешь выкидывать в коробку или пройдёшь мимо чьей-то беды. Это так просто. Поступки куда важнее слов…