Новое направление ученикам мысковской школы танца «Экспрессия» преподает профессиональный хореограф. Марио Диас – танцор из Москвы. 15 лет работал в шоу-бизнесе. С 2001 года преподает танцевальное мастерство. Направление – афро- и латиноамериканские танцы.

Афро – это возвращение к источнику, тотальное доверие своему телу, которое слышит и слушает. Это слияние двух начал в одном: руки и ноги в сердце через свободу звука и движений.

В Москве Марио Диас сделал несколько постановок с элементами афропластики детям, которые занимаются бальными танцами. Заинтересовались этим и юные танцоры Мысков. И, скорее всего, профессиональный хореограф еще раз посетит город, но уже с другой целью – постановкой номера для ребят.