Все больше поклонников горнолыжного спорта и туризма появляется в Кузбассе. К примеру, в Калтане на горе Снежной создают Центр зимнего спорта. Здесь проводить выходные будут не только любители. Это место станет площадкой для проведения соревнований.

Соревнования отличаются демократичностью и высокой организацией. На склоне устанавливается оборудование для электронного хронометража, что особенно важно в горнолыжном спорте. На этот раз на горе спортсмены оспорили первенство в одиннадцати возрастных группах.

Соревнования, в которых участвовали жители соседних городов и посёлков, доказали, что на “Снежной” можно проводить старты. В планах – создание горнолыжного отделения в местной спортивной школе. С появлением современного подъёмника интенсивность тренировок возрастёт. Ещё продуктивнее заработает прокат инвентаря. А это значит, что область получила ещё один центр горнолыжного спорта.