Новый герб Кузбасса обсудили в областном Заксобрании

Сегодня в Парламенте Кузбасса состоялось общественное обсуждение проекта обновленного герба региона. Утвердить его собираются 29 января.

В нем приняли участие работники образования, науки, культуры, профильных структур органов исполнительной власти, эксперты, представители Общероссийского народного фронта, местного самоуправления, общественники, депутаты различных уровней, неравнодушные кузбассовцы, проявившие интерес к этой теме. Они высказали свои замечания и пожелания.

Участники общественного обсуждения в целом одобрили концепцию проекта обновленного герба Кузбасса.

Из герба исключили чёрно-золотую кайму, дубовый венок. Старый вариант короны заменили новым. Такую корону эксперты назвали «статусным геральдическим атрибутом», подчеркнув, что она не является в данном случае символом монархии.

Новым элементом в гербе стала звезда с разновеликими лучами. В сочетании с красным полем звезда также символизирует мужество и героизм, проявленные кузбассовцами в военное время.

До 20 января любой желающий может присоединиться к обсуждению и онлайн-голосованию на официальном сайте Законодательного собрания Кузбасса (https://www.zskuzbass.ru). К настоящему времени в нем приняли участии более 5200 человек, из них в поддержку обновленного герба высказались более 70 процентов проголосовавших.

Также сообщения с отзывами, пожеланиями, вопросами и замечаниями можно отправить по электронной почте: pressa@zskuzbass.ru.

На ближайшей сессии Законодательного собрания области, которая пройдет 29 января, депутаты обсудят изменения в законе «О символике Кемеровской области».