В ночь с 18 на 19 января запланировано открыть 54 купели в 31 территории Кузбасса.

Погружения в ледяные проруби из года в год приобретают все большую популярность у кузбассовцев. В связи с этим, губернатор Сергей Цивилев поручил главам территорий обеспечить безопасность жителей во время массовых купаний.

Глава региона подчеркнул, что нынешняя зима достаточно теплая, но капризная, например, сейчас по области наблюдаются обильные снегопады, метели, снежные заносы, резкие перепады температур. И поэтому все места массовых купаний должны быть подготовлены с учетом погоды.

По данным Кемеровского гидрометеоцентра, в ночь на 18 января по региону ожидается -4-9, местами до -16. Днем -3-8, в конце дня – похолодание. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный 18-23 м/с, местами порывы 25-30 м/с. Облачно. Снег, местами сильный, метели, местами гололедные явления. На дорогах сильная гололедица.

В настоящее время специалисты Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС России по Кемеровской области производят замеры толщины льда в местах купаний и забора воды на соответствие безопасности. Проверки будут проходить почти до самого начала массовых купаний, поэтому количество купелей меняется. Ранее планировалось к открытию 63 места купания, но в связи с нестабильной ледовой обстановкой сейчас их количество сократилось.

«Это важнейший православный праздник и символ этого дня – купание в проруби. Все мероприятия по празднованию Крещения в муниципалитетах должны пройти организовано. Надо, чтобы кузбассовцам в местах купания было максимально удобно. Поэтому везде должны быть установлены информационные аншлаги о правильном поведении участников купания, особенно если они с детьми. Нужно обеспечить наличие медицинских работников, полицейских и спасателей, проследить, чтобы на подъезде к рекам были оборудованы стоянки для автомобилей, места для переодевания и обогрева», — подчеркнул губернатор.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.