В областной администрации губернатор Сергей Цивилев встретился с исполнительным директором Общероссийской общественной организации «Федерация дзюдо России» Валентином Хабировым, президентом Федерации дзюдо Кузбасса, депутатом Государственной Думы Павлом Федяевым.

На встрече обсуждались возможности кузбасских площадок для проведения престижных соревнований по дзюдо, а также перспективы развития этого вида спорта в регионе.

Летом 2020 года в Кемерове на базе Регионального центра дзюдо в СК «Арена» пройдет тренировочный сбор для спортсменов, готовящихся к Олимпийским играм в Токио. В областную столицу приедут дзюдоисты — члены сборной страны для подготовки к масштабным соревнованиям, далее спортсмены направятся во Владивосток, после чего — в Токио. А уже в декабре в областной столице состоится Кубок России по дзюдо. Хабиров отметил, что Региональный центр дзюдо в «Арене» соответствует всем современным требованиям для проведения всероссийских и международных соревнований.

Участники также обсудили возможность проведения Чемпионата Европы по дзюдо в 2024 году именно в Кемеровской области. Для этого региону необходимо вступить в заявочную кампанию, после прохождения ряда обязательных процедур решение о проведении соревнований будет вынесено на Совете Европейского союза дзюдо.

По мнению представителей Федерации дзюдо России, которое высказал Валентин Хабиров, Кузбасс имеет все шансы стать площадкой Чемпионата Европы по дзюдо в 2024 году. А местом проведения соревнований может стать многофункциональный спортивный комплекс «Кузбасс – Арена». Вместимость стационарных трибун комплекса составит 6 тыс. посадочных мест, также будут предусмотрены мобильные трибуны-трансформеры, которые позволят разместить дополнительно еще 1 тыс. зрителей. К строительству приступят в январе 2020 года, завершить возведение комплекса планируется в 2022 году.

Сергей Цивилев поручил подготовить всю необходимую документацию от региона для составления заявки на проведение Чемпионата Европы в Европейский союз дзюдо.

«Такие знаковые соревнования, проводимые у нас, сыграют большую роль для популяризации спорта высоких достижений и массового спорта в регионе», – заключил Сергей Цивилев.

ДЛЯ СПРАВКИ. «Федерация дзюдо Кузбасса» создана в 2007 году. В Региональном центре дзюдо в июне 2012 года прошли сборы молодежной сборной России по дзюдо, в конце августа 2012 года спортсмены сборной России, участвующие на Олимпийских играх по дзюдо, провели реабилитацию на базе «Регионального центра дзюдо». В октябре 2012 года прошел Чемпионат России среди мужчин и женщин и проведены тренировочные мероприятия для сборной команды России по дзюдо. В марте 2017 года прошло Первенство России по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23 лет. В Региональном центре дзюдо занимаются 33 мастера спорта, шесть спортсменов – члены сборной страны, на Кубке России в декабре 2019 года двое кузбасских дзюдоистов-воспитанников Регионального центра стали призерами соревнований.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.