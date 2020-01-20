В рамках Всероссийской акции памяти героев блокады Ленинграда студенты агробиотехнологического факультета Кузбасской государственной сельскохозяйственной академии разработали специальную рецептуры и испекли в столовой своего вуза 100 килограммов «блокадного хлеба». Примечательно, что внешний вид и его вкусовые свойства максимально приближены к оригиналу. Как отметили в академии, воссоздать продукт на 100% невозможно и даже опасно, ведь некоторые из ингредиентов на сегодняшний день не соответствуют требованиям СанПиН и могут привести к отравлениям.

Буханки разрезали на 800 кусочков, каждый весом 125 граммов – именно такая минимальная норма выдачи хлеба была установлена во время блокады Ленинграда.

Идея выпечки «блокадного хлеба» принадлежит студентке Эльмире Бектаевой. Ее инициативу поддержали аспиранты академии Роман Ворошилин и Анастасия Колбина. Научным руководителем проекта выступила декан агробиотехнологического факультета Марина Курбанова.

Хлеб раздадут участникам акции «Блокадный хлеб», которая стартовала в нашем регионе 18 января, а завершится она 27-го числа. Напомним, что акция приурочена к Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в 1944 году.

По информации ежедневной областной газеты «Кузбасс».