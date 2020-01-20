В 2019 году пассажиропоток кемеровского аэропорта увеличился по сравнению с данными 2018 года на 3,6 % и составил 512,9 тыс. человек (в 2018 году – 495 тыс. человек). Пассажиропоток аэропорта Новокузнецка в 2019 году составил 268,1 тыс. человек, что на 3,4 % больше показателя 2018 года – 259,3 тыс. человек.

Сегодня на аппаратном совещании о развитии региональных авиаперевозок доложили гендиректор ООО «Международный Аэропорт Кемерово имени Алексея Архиповича Леонова» Виталий Кашин и гендиректор ООО «Аэрокузбасс» (Международный аэропорт Новокузнецк (Спиченково) Виктор Белозеров.

«Мы видим четкий тренд — пассажиропоток растет с каждым годом. Именно для этого создается вся инфраструктура, реконструируются аэропорты в Кемерове и Новокузнецке, создаются новые авиационные направления. Оба наших аэропорта должны быть самого высокого уровня, соответствовать всем международным требованиям. Это первое впечатление о регионе, лицо Кузбасса. Поэтому весь 2019 год мы занимались проектами по обновлению аэропортов и открывали новые возможности для перелетов кузбассовцев, как в крупные города России, так и в соседние регионы», — подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

В 2020 году из Кемерова будут выполняться авиарейсы в города Новосибирск (авиакомпания «Сибирь»), Красноярск (а/к «Норд Стар»), Казань (а/к «ЮВТ Аэро»), с февраля 2020 года – в Абакан (а/к «Сила»), со II квартала 2020 года – в Кызыл (а/к «КрасАвиа»).

Из Новокузнецка можно будет летать в Новосибирск (авиакомпания «Сибирь»), Красноярск (а/к «Норд Стар»), Екатеринбург (а/к «ЮВТ Аэро»), уже с 22 января будут запущены рейсы в Омск (а/к «ЮтЭйр), Томск (а/к «Сила»).

Регулярно выполняются утренние авиарейсы в московском направлении. Из аэропорта Кемерова выполняются три авиарейса (а/к «Аэрофлот», «Сибирь», «Победа». Из аэропорта Новокузнецка выполняются два авиарейса (а/к «Аэрофлот» и «Сибирь»).

Летом регулярно выполняются авиарейсы в города южного направления: Сочи, Симферополь, Анапа.

Международные чартерные авиарейсы в Турцию, Вьетнам, Таиланд и Китай осуществляются в круглогодичном режиме.

ДЛЯ СПРАВКИ. С начала 2020 года выполнены следующие авиарейсы: Кемерово-Новосибирск (вместимость борта – 78 кресел) выполнено 26 рейсов, перевезено 774 пасс. (загрузка на прилет – 30 %, на вылет – 48 %, средняя загрузка – 39 %); Кемерово-Красноярск (вместимость борта – 46 кресел) выполнено 12 рейсов, перевезено 782 пасс. (загрузка на прилет – 61 %, на вылет – 61 %, средняя загрузка – 61 %); Кемерово-Казань (вместимость борта – 50 кресел) выполнено 10 рейсов, перевезено 186 пасс. (загрузка на прилет – 37 %, на вылет – 41 %, средняя загрузка – 39 %); Новокузнецк-Новосибирск (вместимость борта – 78 кресел) выполнено 22 рейса, перевезено 1178 пасс. (загрузка на прилет – 64 %, на вылет – 65 %, средняя загрузка – 65 %); Новокузнецк-Красноярск (вместимость борта – 46 кресел) выполнено 10 рейсов, перевезено 487 пасс. (загрузка на прилет – 86 %, на вылет – 91 %, средняя загрузка – 89 %); Новокузнецк-Томск (вместимость борта – 18 кресел) выполнено 6 рейсов, перевезено 7 пасс. (загрузка на прилет – 4 %, на вылет – 12%, средняя загрузка – 8 %); Новокузнецк-Екатеринбург (вместимость борта – 50 кресел) выполнено 8 рейсов, перевезено 198 пасс. (загрузка на прилет – 47 %, на вылет – 53 %, средняя загрузка – 50 %).

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.