Мероприятие посвящено 76-й годовщине со дня снятия самой продолжительной в истории осады города. В торговых центрах Кемерово волонтёры рассказывали о трагических событиях и подвиге жителей блокадного Ленинграда.

Символ акции – кусочек хлеба весом 125 граммов. Такой была суточная норма во время блокады. В те 900 дней пекли его не только из муки. В тесто добавляли целлюлозу, пыль, опилки, жмых и хвою. За столами раздают паёк девушки в пуховых платках и фуфайках. Таких же, что носили жители осаждённого города.

За дни блокады погибло около полутора миллионов человек. Всего 3% из них – от бомбардировок и обстрелов. Остальные – от голода.

Участникам акции предложили написать свои пожелания тем, кто смог пережить осаду города. Сейчас в Кузбассе 195 таких ветеранов.

А в Белове открылась выставка «Эхо блокады». В экспозиции – документы, фотографии и личные вещи земляков, помогавших освобождать Ленинград. В разных городах и районах Кузбасса памятная акция продлится до 27 января – до дня снятия блокады.