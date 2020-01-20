Воспитанники хореографической студии «Ветер перемен» приехали из Великого Устюга с международного фестиваля «Морозные узоры». С собой привезли 5 наград в разных номинациях и гран-при конкурса. Каков был путь до первых больших достижений юных танцоров?

В студии занимается почти 150 человек и требования к ним совсем не детские: трехчасовые тренировки, ежедневная растяжка, обязательное доведение до автоматизма каждого танцевального элемента. За опоздание – несколько отжиманий. Педагоги считают, что важно развить ответственность – каждый должен понять: здесь он – часть коллектива.

Слышать музыку, чувствовать ритм – обязательные требования. Но ещё важна выносливость, актёрское и исполнительское мастерство. Не только технику, но и настроение танца отрабатывают на каждой репетиции.

Студия «Ветер перемен» работает уже 28 лет. И сегодня на занятия своих детей приводят те, кто когда-то сам учился танцевать на этом паркете.