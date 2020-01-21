872 дня голода и жизни в страхе. Блокада Ленинграда. К дню полного освобождения территории от фашистов сегодня по всей стране волонтёры проводят акцию «Блокадный хлеб». 27 января – одна из важных дат Года памяти и славы, о проведении которого объявил президент России Владимир Путин. Патриотическая акция прошла и в посёлке Ясногорский Кемеровского района.

«Блокадный хлеб». 125 граммовый кусочек – символ жизни и надежды. Именно такой была суточная норма во времена осады Ленинграда с 1941 года. Познакомиться с этой ценностью Великой Отечественной войны есть возможность и у кузбасских школьников – участников акции «Блокадный хлеб».

Для акции испекли хлеб по рецепту блокадников. Хоть и говорят, что он не обладает свежеиспеченным ароматом, но кемеровским школьникам пришелся по вкусу.