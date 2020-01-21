В Новокузнецком драматическом театре состоялась лаборатория нового текста. Приглашенные режиссеры и драматурги совместно с новокузнецкими артистами представили на суд зрителей 3 спектакля: «Идиллия», «Зато» и «Начало». Эскизы постановок были придуманы практически за несколько дней до премьеры.

История обычной семьи и библейский миф об Иове на сцене драматического театра слились в одну постановку. Пока это всего лишь эскиз пьесы. Ведь формат лаборатории подразумевает ограниченное количество времени, когда текст пишется буквально “с колес”, а репетиции проходят за несколько дней до премьеры.

«Лаборатория» – своеобразный тест-драйв для режиссеров, артистов и даже драматургов. Если текст удается написать заранее, в процессе репетиций он не раз редактируется. В классическом варианте это происходит уже без участия автора. Но здесь все по-другому.

«Лаборатория» нестандартна во всем. Ведь главными критиками становятся зрители. Именно они определяют дальнейшую судьбу спектакля. После премьеры все участвуют в голосовании, выбрав один из вариантов: «оставить», «доработать» или «забыть». Но перед этим обязательная дискуссия, где каждый получает возможность высказать свое мнение.

В этом году результатом лаборатории стали 3 спектакля, в основу которых легли мифы, а точнее их трансформация в современную действительность. Постановка московского режиссера Юрия Алесина и драматурга Даны Сидерос набрала 59% голосов и стала лидером. А, значит, у жителей Новокузнецка снова будет возможность увидеть пьесу, но уже осенью, когда эскиз после доработок примет окончательную форму.