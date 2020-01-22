В борьбу со снегом на этой неделе активно включились предприятия потребительского рынка Новокузнецка. Чиновники третий день контролируют, как идёт очистка территорий у торговых объектов. Подобные проверки уже проводили после первых зимних снегопадов. Тогда не обошлось без нареканий. Сейчас до административных мер стараются не доводить.

Снег на территории у магазинов убирают и лопатами, и с помощью техники. В Новоильинском районе 262 объекта потребительского рынка. В этом году со стороны районной администрации претензий по уборке снега к ним нет. А вот в декабре, после первых обильных снегопадов, пришлось составить 3 административных протокола.

Тогда урок пошел впрок, и работа над ошибками была выполнена сразу. Новых пока стараются не допускать. У тех предприятий, чью территорию только силами дворника не охватишь, заключены договоры с организациями, занимающимися уборкой и вывозом снега на специальные отвалы. В декабре в Новоильинском районе с территорий предприятий торговли и сферы услуг вывезли 1765 кубометров снега, с начала января – 1140. За ситуацией следят не только районные чиновники, но и специалисты городской администрации. На этой неделе с мониторингом они побывали уже во всех районах города.

Осмотрев все подведомственные территории, специалисты отдела потребительского рынка пришли к выводу, что до конца дня с задачей по уборке снега торговые предприятия должны справиться. Тем более, что новые осадки ждать себя не заставят.