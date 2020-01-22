В полуфинал конкурса «Лидеры России» прошёл известный кузбасский радиоведущий. Он бросил вызов тысячам управленцев и желает попасть в сообщество лидеров, которые определят будущее страны.

«Лидерами не рождаются – пора стать одним из них!». Такой девиз на главной странице веб-сайта всероссийского конкурса. «Почему бы и нет?!» – подумал Никита Тимошенко, известный ведущий радиостанции «Кузбасс FM». Подал заявку, отправил видеопрезентацию, ответил на вопросы заочного этапа и получил приглашение на полуфинал.

Главным секретом своего успеха считает любознательность и разносторонность. Профессионально занимался плаванием, получил юридическое образование, работа на радиостанции так же способствует расширению кругозора, ведь слушателей хочется радовать интересными фактами и новостями.

Победа в конкурсе предоставляет возможность выиграть образовательный грант, познакомиться или получить в наставники известного российского лидера. Уже в пятницу состоится полуфинал в Новосибирске. Команда нашего телеканала и коллеги с радиостанции «Кузбасс FM» желают Никите удачи!