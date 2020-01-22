Смотр кулинарного мастерства. В главных ролях – шорские мастера национального поварского искусства. Праздник «Ханский пельмень» в Мысках – это традиционные народные гуляния и хлебосольный стол.

Народный, аппетитный, семейный. Конкурс кулинарного мастерства устроили в часть национального праздника «Мылтык». Участвовали 3 семьи. Им предстояло познакомить гостей и жюри со своими традициями, похвастать талантами и поучаствовать в спортивных состязаниях.

«Мылтык» – традиционный праздник ружья. Назвали его в честь возвращения шорцев с таёжной охоты. В этот день родные накрывали хлебосольный стол.

Но главное блюдо дня – пельмени. Их семьи лепили на скорость в конкурсе «Каан Пельбен», что означает в переводе с шорского «Ханский пельмень». Рецепт особенный, старинный с “изюминкой”. Размер и начинка на любой вкус! А ещё в них добавляют сюрпризы – крохотные предметы, которые могут по древним поверьям предсказывать судьбу.