Чемпионы по разным видам спорта должны быть универсалами. И подтвердить это, сдав нормативы комплекса ГТО. Поэтому в регионе и появилась инициатива – провести своеобразную эстафету от федерации к федерации. Первыми включились представители тайского бокса. Как спортсмены прошли все этапы?

Пройти все этапы и получить заветный значок комплекса ГТО парни из федерации тайского бокса смогли у себя в спортивном центре. Благо, есть передвижной комплекс, который развернуть можно в любом месте. Сразу после тренировки шесть ведущих тайбоксеров приступили к сдаче нормативов.

Участники на разных этапах показывали высокие результаты. Сказывалась их тренированность и то, что часть упражнений, в том числе и силовых, они выполняют ежедневно.

Первый старт с участием чемпионов и призёров соревнований по тайскому боксу показал: парни всерьёз настроились получить золотые значки ГТО. А значит конкуренция между представителями спортивных федераций Кузбасса обещает быть высокой.