Именно с Веды, щенка помеси Хаски и Лабрадора, начался путь Майи в ездовом спорте. Сама занималась катанием на горных лыжах, но после травмы о занятиях спортом пришлось забыть. Веду завела для походов, но энергичность и талант в ориентировании всё-таки вернул в зимний спорт. Только теперь в ездовой.

Собралась упряжка, с которой Майя начала принимать участие в различных соревнованиях. Благодаря “Лучшему другу” – системе специальных тренировок для особенных детей – о спортсменке узнали в стране. Удалось выиграть грант на приобретение инвентаря. Появились единомышленники.

Тренировки, уход и внимание каждый день без выходных. Подготовка к турниру идёт полным ходом. Кубок мира пройдёт в Вологодской области с 31 января по 2 февраля. К тому же, в Перми, Екатеринбурге и Омске запланированы семинары для детей с ограниченными возможностями здоровья.