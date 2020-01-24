Проблемных домов, в которых люди уже приобрели квартиры, в регионе немного. Однако, пока они остаются. Ситуацию держит на контроле Правительство региона и лично губернатор.

Сроки завершения строительства и объёмы финансирования должны определить эксперты из Москвы. В настоящее время в Кузбассе работает группа технических специалистов, привлечённых федеральным Фондом зашиты прав дольщиков при «Дом.РФ».

Эксперты знакомятся с проектной документацией, на стройплощадках проводят визуальный и инструментальный анализ, устанавливают объёмы и качество уже выполненных работ.

Региональные власти ведут планомерную борьбу с долгостроями. В том числе, плотно взаимодействуют с федеральным Фондом защиты прав граждан – участников долевого строительства. Этот приезд экспертов в регион – очередной шаг в реализации механизма восстановления прав участников долевого строительства, запущенного Фондом после переговоров, проведенных Правительством Кузбасса и ходатайства губернатора.

В течение нескольких дней эксперты обследуют объекты, расположенные по адресам: проспект Шахтёров в Междуреченске, улица Советская в селе Верхотомское, ЖК «Старт» на улице Тухачевского в Кемерове. До конца марта текущего года будет принято соответствующее решение, информация о котором будет размещена на сайте «Дом.РФ».

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