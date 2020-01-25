Об этом сообщила компания-владельц предприятия. В ближайшее время будет открыта вторая очередь производства, где до завершения реконструкции будут проводиться ремонты. До запуска новой очереди часть плановых ремонтов КВРП будет проводиться на заводах Группы компаний “Новотранс” в Алтайском крае, Иркутской и Московской областях.

Происшествие никак не отразится на работниках предприятия. Все они будут обеспечены работой и заработной платой в соответствии с выполняемыми работами. Часть сотрудников будут командированы на другие заводы холдинга, где будут проводиться ремонты перенаправленных с КВРП вагонов и колесных пар.

В настоящее время специалисты выясняет все обстоятельства произошедшего для установления причин обрушения.

Профессиональные действия руководства, а также высокий уровень подготовки коллектива КВРП к действиям в условиях ЧС позволили избежать жертв и тяжелых травм. Полная эвакуация работников была проведена за секунды до обрушения. Легкие травмы получил один человек.