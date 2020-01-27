ГИБДД с 27 января проводит профилактическое мероприятие «Водитель – Пешеход». Оно продлится до 9 февраля. Его главная задача – обеспечение безопасности пешеходов.

В рамках профилактики сотрудники Госавтоинспекции будут принимать дополнительные меры по предупреждению причин и условий совершения аварий с участием пешеходов. Так, запланированы разъяснительные беседы с водителями и пешеходами, контроль за содержанием дорог, а также организацией движения в местах, где транспортные потоки и пешеходы пересекаются. Кроме этого, инспекторы будут следить за соблюдением ПДД пешеходами и водителями, особенно в аварийных местах.

В ведомстве сообщили, что с начала 2020 года в Кузбассе произошло 45 наездов на пешеходов – это около 60% от числа всех ДТП.

Стоит напомнить, что согласно КоАП РФ водителю грозит штраф за непредоставление пешеходам преимущества в размере от 1 500 до 2 500 рублей. За январь 2020 года в регионе сотрудники ГИБДД пресекли более 2 000 подобных нарушений.

Однако нарушают правила дорожного движения не только водители, но и сами пешеходы. Так, уже было привлечено к ответственности более 3 500 пешеходов.

По информации ежедневной областной газеты «Кузбасс».