В Доме творческих союзов южной столицы открылась традиционная январская экспозиция работ местных живописцев. Особенность выставки 2020 года – заявились на участие только девушки.

Авторов объединяет молодость: не младше 18 и не старше 35 лет и пол. На все 20 девчонок вообще нет ребят. Первый шок организаторы ощутили ещё на выставкоме. Никакого женского заговора, просто юноши не пришли.

Отличает нынешнюю выставку от традиционных январских молодёжных и ещё кое-что: впервые по её итогам не будет отбора. Просто никаких крупных проектов для юных и дерзких в регионе на ближайшее время не запланировали. Может затишье перед всплеском? Скоро узнаем…

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