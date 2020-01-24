Скрытый смысл имён и их происхождение обсудили на очередной «НЕлекции» в областной столице. Как назвать своё чадо, чтобы необычное не стало проблемой на всю жизнь, и как не получить отказ при регистрации имени ребёнка?

Откуда произошли наши имена, и что они означают? Многие верят, что имя способно моделировать будущее и влиять на характер своего обладателя. На новой «НЕлекции» кандидат филологических наук Нина Гордеева ответила на все интересующие гостей вопросы. В том числе дала совет молодым родителям: выбирать имя ребёнку важно по своим внутренним ощущениям, а не следовать моде.

На предыдущих “НЕлекциях” уже обсуждали правила постановки ударений, говорили о заимствованных словах и склонениях. Кстати, изменение по падежам слова “Кемерово” вызвало больше всего споров. Филологи единогласно заявляют: правильно говорить “в Кемерове”, “из Кемерова” – окончание столицы Кузбасса изменяется.

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