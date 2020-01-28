За 2019 год диспансеризацию и профмедосмотры прошли более 1,2 млн жителей региона. Об этом рассказал начальник областного департамента охраны здоровья населения Михаил Малин на аппаратном совещании в областной администрации.

«В национальном проекте «Здравоохранение» профилактическим медицинским осмотрам отведено важное место. И здесь важны не только формальные, количественные показатели: благодаря диспансеризации можно не только обнаружить, но и предупредить развитие опасных заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых, онкологических. Главная задача диспансеризации – сохранить здоровье, выявить факторы, влияющие на здоровье пациентов на том этапе, когда можно снизить риски путем изменения образа жизни или профилактического лечения. Если же в ходе профосмотра возникают подозрения на серьезные болезни, то пациента направляют на дополнительные исследования к специалистам. Диспансеризация работает на увеличение продолжительности жизни и снижение смертности», – рассказал Малин.

Руководитель областного ведомства напомнил, что диспансеризация населения проводится в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 1391-р от 27 июня 2019 г. «О проведении в 2019 и 2020 годах Всероссийской диспансеризации взрослого населения Российской Федерации». Для россиян старше 40 лет – ежегодно, для граждан в возрасте от 18 до 39 лет – один раз в 3 года. Для разных возрастных категорий, для женщин и мужчин, определен свой перечень осмотров и процедур.

В 2019 году в Кузбассе диспансеризацию и профосмотры проводили 59 медицинских организаций государственной и частной формы собственности. В составе медицинских организаций диспансерные осмотры проводили 79 кабинетов медицинской профилактики, 14 отделений медицинской профилактики, 11 Центров здоровья. Кроме того, работала 21 мобильная медицинская бригада (в сельских территориях)

За 2019 год диспансеризацию и профилактические медосмотры прошли 1 млн 102 тыс. 796 человек, в том числе: взрослые – 605 тыс. 980 человек (диспансеризация выполнена на 106 % от плана на год, профосмотры – 97 %); дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей – 17 тыс. 305 человек (102 % от плана); несовершеннолетние (дети) – 479 тыс. 511 человек (93 % от плана).

В 2019 году мобильными медицинскими бригадами осмотрены 16 тыс. 658 жителей региона. В вечернее время осмотры прошли 15 тыс. 192 человека.

По результатам диспансеризации впервые выявлено: 11 352 случая гипертонической болезни; 1 151 – сахарного диабета; 209 – случаев глаукомы; 352 случая язвы желудка и двенадцатиперстной кишки; 331 – аденомы простаты; 14 – туберкулеза; 369 – случаев злокачественных новообразований (из них ранней стадии – 171 случай).

В 2020 году диспансеризацию должны пройти 1 млн 100 тыс. человек.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.