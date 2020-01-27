Столетний юбилей отпраздновало одно из самых старых изданий Кузбасса. В 1920 году в Тайге начали восстанавливать паровозный парк. При расчистке железнодорожной колеи рабочие нашли вагон с типографным оборудованием. Его решено было использовать по назначению и издавать свою газету. Сначала это был один лист формата А4, со временем объём увеличивался. Нынешнее название – «Тайгинский рабочий» – появилось только в 1965 году. Тогда же местные жители стали ласково её называть “тайгинка”.

Сейчас это издание на 16 полос. Темы разные, но обязательно волнующие читателей: ХКХ, медицина, проблемы города. Создаёт газету небольшой коллектив: 8 человек, из них корреспондентов всего 2, а выходит тиражом 2000 экземпляров каждую неделю.

Автор: