Школа предпринимательства – без границ. Программа реализуется по всей России. Действующие предприниматели, педагоги и бизнестренеры делятся секретами, как найти своё предназначение и монетизировать хобби, а также рассказывают про первые шаги в собственном деле. В Кемерове тоже прошел урок по бизнесу для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Рисование акварелью, написание стихов, разработка сценария фильма или приготовление сочных беляшей с мясом. Как оказалось, хобби каждого участника смогли быть полезны командам. А у кого-то из ребят есть та самая предпринимательская жилка от природы.

Сгенерировать идеи, оценить возможности, распределить финансы и обязанности – дело не из простых. Но ограниченные возможности здоровья – не преграда для открытия бизнеса. Обучающая программа реализуются по всей стране. В прошлом году она была одобрена Министерством экономического развития России и включена в перечень рекомендованных программ по 5 направлениям: для детей, молодёжи, женщин, действующих предпринимателей и людей с ограниченными возможностями здоровья. Ведь бизнес открыт для каждого.

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