Погода вносит свои коррективы в работу дорожников: не успели они справиться с последствиями обильных снегопадов, как появилась новая напасть – оттепель. А потом вновь похолодание. И снежная каша на тротуарах превратилась в опасный панцирь. Есть ли в городе безопасные пешеходные маршруты?

Это когда-то он был первым проспектом Новокузнецка, а теперь скорее дорога, затерянная во дворах. Но трактор активно гребёт с утра. Причём, отскрёб пути и едущим, и идущим. А это при нынешней обстановке в городе – оазис устойчивого благополучия.

С первого взгляда автолюбителям везёт больше. КамАЗы виднеются и тут, и там. Здесь ещё вопрос к наличию маршрутов общественного транспорта: чем больше автобусов и троллейбусов, тем быстрее приедут люди в оранжевых жилетах. С тротуарами всё сложнее. К ним специалисты приступают только под покровом ночи. И да, от активности самих горожан тоже многое зависит…

Пожилые люди предпочитают вооружаться тросточками. Говорят, тоже помогает. В общем проявляем гибкость тела и духа.