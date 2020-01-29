Стали известны результаты обследования мужчины и ребенка, которых доставили из кузбасского аэропорта в больницу. У обоих туристов из Китая подозревали коронавирус.

Мужчину с ребенком госпитализировали накануне с признаками легкой респираторной инфекции. Обоих доставили в областную инфекционную больницу, где врачи провели необходимое обследование.

– На данный момент у двух пациентов получены отрицательные результаты исследования на коронавирус, – сообщает пресс-служба областного Департамента охраны здоровья населения. – Состояние пациентов удовлетворительное. Необходимости в стационарном лечении у этих больных нет.

Напомним, мужчина и ребенок прибыли в Кемерово с китайского острова Хайнань. Когда они проходили санитарно-карантинный контроль, у них отметили признаки легкой острой респираторной инфекции. На основании нормативных документов Роспотребнадзора и Министерства здравоохранения РФ обоих доставили в инфекционную больницу города и провели обследование.