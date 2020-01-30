В рамках госконтракта, заключенного в 2019 году, в регион доставили 7 утепленных дизельных автобусов большого класса НЕФАЗ на 44 места. Стоимость одного автобуса составляет порядка 7,3 млн рублей. Средства выделены в рамках областной программы «Оптимизация развития транспорта и связи Кузбасса» до 2024 года.

По одному автобусу поступит в автотранспортные предприятия Кемерова, Белова, Прокопьевска, Анжеро-Судженска и Ленинска-Кузнецкого. В Междуреченское ГПАТП будет направлено два автобуса – для обслуживания городов Междуреченск и Мыски.

Кроме того, в первом квартале 2020 года по данному госконтракту ожидается поставка еще 54 автобусов. Транспорт будет предназначен как для городских, так и для междугородных рейсов. Весь новый общественный транспорт будет соответствовать сибирским погодным условиям.

«Всего в первом полугодии 2020 года автопарк Кузбасса пополнится 151 автобусом, из них 78 – большого класса для рейсов междугородного назначения. Износ автопарка региона в настоящее время составляет более 85 %. В 2020 году планируется заключить еще контракты более чем на 500 автобусов. Их должны будут вывести на маршруты до середины 2021 года. В результате парк государственных и муниципальных транспортных предприятий области обновится более чем на 60 % современными, комфортабельными автобусами большого или особо большого класса. В них используется газ или экологичное топливо класса «Евро-5», — подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.