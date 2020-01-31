Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал ряд поручений по происшествиям, которые были озвучены в СМИ. В их числе оказались и два инцидента, которые произошли в Кемеровской области.

Так, глава ведомства обратил внимание на ситуацию с двумя подростками в Ленинске-Кузнецком, которые отравились неизвестным веществом и были госпитализированы в тяжёлом состоянии.

Как сообщили в СУ СК РФ по Кемеровской области, инцидент произошёл 29 января. По предварительным данным, вечером прохожие заметили на одной из улиц города 14-летнюю девочку и 15-летнего мальчика в бессознательном состоянии и вызвали скорую помощь. Подростков доставили в медучреждение, где им был поставлен диагноз «отравление неизвестным веществом». Состояние подростков оценивается как стабильно тяжёлое.

«По данному факту следственными органами СК России по Кемеровской области незамедлительно организована доследственная проверка, в ходе которой будут устанавливаться все обстоятельства произошедшего с детьми и причины, и условия, способствовавшие этому», — сообщает Следком России.

Кроме того, Александр Бастрыкин обратил внимание на историю о женщине, которая похитила из кемеровского роддома младенца. Напомним, в Центральном районном суде Кемерова началось рассмотрение этого уголовного дела.

В федеральном Следкоме отметили, что вместе с тем продолжается расследование дела по факту халатности сотрудников контрольно-пропускной службы медучреждения, которые пропустили постороннюю женщину в родильное отделение.

«Ход и результаты расследования уголовных дел и проводимых проверок по поручению Председателя Следственного комитета поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», — отметили в Следственном комитете РФ.