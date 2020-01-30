Услугами кемеровского автовокзала ежедневно пользуется до 8 тысяч человек. На обслуживание каждого при покупке билета требуется не меньше 15 секунд. Время увеличивается, когда кассир должен дать сдачу.

Терминалы безналичной оплаты теперь в каждом окне. Билет можно купить, просто приложив бесконтактную банковскую карту к монитору аппарата. Это должно уменьшить не только очереди, но и нагрузку на кассиров.

Частью “безналичного мира” в ближайшее время станут ещё и все многофункциональные центры области. И продолжится работа по установке терминалов в автобусах, троллейбусах и маршрутках Кузбасса.

Автор: Анастасия Подоляко