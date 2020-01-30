Она посвящена 75-летию Великой Победы. Все вопросы викторины были связаны с историей города в период Великой Отечественной войны.

Успеть… за 10 секунд. Именно столько времени отводилось участникам патриотической игры «Маршрут Победы» для ответов на вопросы. Что располагалось в годы войны в здании современной гимназии или общежития? В память каких воинов установлен монумент? На эти и другие вопросы, связанные с достопримечательностями и историей города во время войны, старшеклассники Анжеро-Судженска отвечали не задумываясь.

К игре команды готовились неделю. Несмотря на небольшой срок, участники изучили большое количество информации и получали подсказки через QR-коды. Их сделали специально для каждого памятного места в городе, связанного с историей Великой Отечественной. По итогам викторины победила команда “Потомки героев”.

На викторине присутствовала председатель Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Анна Цивилева. В будущем эта общественная организация поможет адаптировать игру для разных городов региона и распространить её во всех школах Кузбасса.

В патриотической акции «Кузбасс – к юбилею Победы» могут принять участие все желающие. Инициатива администрации Анжеро-Судженска получила отклик среди школьников и общественности и показала, что история нашей страны интересна и актуальна спустя 75 лет после Великой Победы.

Автор: Анастасия Федотова