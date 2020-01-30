29-летняя новокузнечанка Наталья Бровкина принимает участие в масштабном конкурсе «Лидеры России». По профессии она педагог, преподаёт историю в лицее №35 южной столицы Кузбасса.

Учитель истории и замдиректора лицея по воспитательной работе Наталья Бровкина уверена, что современные реалии предполагают не столько наличие лидера, сколько наличие хорошей команды. Только с ней можно свернуть горы. В этом она еще раз убедилась на конкурсе управленцев «Лидеры России». В Новосибирске завершился его региональный полуфинал для участников Сибирского федерального округа. Конкурсанты проходили тесты, решали управленческие кейсы, участвовали в мастер-классах и проблемно-аналитической деловой игре.

Из 261 участника сибирского полуфинала эксперты пропустили в суперфинал всего 30. Новокузнечанка Наталья Бровкина в их числе. Коллеги в лицее хоть и волновались, но в победу верили.

Суперфинал конкурса «Лидеры России» состоится весной в Сочи. Лучшие из лучших – 100 человек – смогут выбрать себе наставников из профессионалов самого высокого класса. С кем хотелось бы посотрудничать, Наталья пока не думала. Сейчас задача – поработать над собой. Каждый из участников получил от экспертов рекомендации с оценками по различным компетенциям. Кроме подготовки к суперфиналу надо продолжать работу над уже начатыми проектами.

Наталья Бровкина ведет уже несколько лет проект «И помнит мир спасенный». В лицее составляют свою книгу памяти и проводят городские форумы. В этом году он будет посвящен юбилею Великой Победы. И проект этого форума новокузнечанка планирует представить на суперфинале конкурса «Лидеры России».