Кемеровчане имеют все шансы пройти в четвертьфинал крупнейшего клубного чемпионата Европы – Лиги чемпионов. Накануне подопечные Георге Крету принимали словенскую «Любляну».

Они впервые выступают в турнире. В Лиге чемпионов собраны сильнейшие клубы Европы, куда «Кузбасс» пробился, завоевав чемпионский титул российской суперлиги. На предварительном этапе наша команда сыграет 6 матчей. В соперниках – российский «Факел», германский «Берлин» и «Любляна» из Словакии. Именно в гостевом поединке против «Любляны» «Кузбасс» допустил осечку, проиграв на тай-брейке со счётом 2:3. Накануне кемеровчане взяли реванш.

Согласно статистике, «Кузбасс» переиграл своего оппонента во всех ключевых элементах. Кемеровчане лучше принимали, результативней атаковали. Однако, главным орудием «Кузбасса» стал блок, а центральный блокирующий Михаил Щербаков и вовсе был назван лучшим игроком матча.

Записав в свой актив очередную победу, кемеровчане возглавили группу «Б» предварительного раунда Лиги чемпионов. Именно первое место гарантирует пропуск в четвертьфинальную стадию. Кто именно пройдёт дальше по турниру – «Кузбасс» или «Факел», станет известно 12 февраля, когда в Новом Уренгое представители российской суперлиги выйдут к сетке.

Автор: Виктор Сохарев