Долгожданное открытие: в новокузнецкой школе №81 начались занятия

Современная цифровая школа инженерной культуры с высокотехнологичным оборудованием рассчитана на 825 обучающихся. Здание площадью 17 тысяч квадратных метров состоит из четырех блоков, трех этажей, пищеблока на 420 мест.

Строительство школы началось в 2013 году и было возобновлено после вмешательства губернатора Кузбасса Сергея Цивилева, который взял возведение объекта на личный контроль.

На открытии учителей и ребят поздравила заместитель губернатора Елена Пахомова.

Новая школа имеет два спортзала, тренажерный зал (30 тренажеров), зал хореографии, издательский центр, мастерскую дизайна, инженерный класс. Она оснащена лучшей в регионе системой безопасности и пожарной сигнализации, предусмотрено все для отслеживания движения ребенка в помещении и во дворе.

На данный момент подано 427 заявлений о приеме детей с 1-го по 8 класс, проживающих на микроучастке школы. 1 февраля начат прием будущих первоклассников.

По информации пресс-службы администрации Новокузнецка.