Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях организован по поручению президента Владимира Путина и впервые был проведен в 2018 году.

Мероприятие вызвало большой интерес, поддержку регионов и муниципальных образований, а особенно — жителей малых городов. Минстрой России решил проводить конкурс ежегодно, теперь — в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Как пояснили в областном департаменте жилищно-коммунального и дорожного комплекса, заявки оценил экспертный совет главного управления архитектуры и градостроительства Кузбасса, а после согласования рассмотрела областная межведомственная комиссия по вопросам городской среды.

Это парк «Вокзальный» в Мысках, пр. Шахтеров в Междуреченске, проект «Бульвар «300 плюс новый век моего города» в Мариинске, парк Здоровья в Ленинске-Кузнецком. Эти заявки переданы в министерство. До марта 2020 года, согласно графику проведения состязания, все заявки регионов оценит федеральная комиссия.

В конкурсе могут участвовать малые города с численностью до 100 тысяч человек, а также исторические поселения федерального и регионального значения, за исключением административных центров и городов федерального значения. За два года было отобрано 160 проектов-победителей, которые реализуются на территории 63 субъектов Федерации.

Напомним, Кузбасс стал первым в истории конкурса победителем, реализовавшим проект. В 2019 году благоустроен городской парк им. Попова в Салаире Гурьевского района.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.