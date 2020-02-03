Более 550 участников, бои за кубки и первые победы. Все это – традиционный турнир по киокушинкай карате в Кемерове. Соревнования проводились уже в 23 раз и были посвящены 75-летию Великой Победы. На торжественном открытии участников поздравил и исполнил песни военных лет губернаторский хор.

Первенство Кузбасса носит статус открытого. На него с удовольствием приезжают команды со всей России. При этом в областной команде есть несколько чемпионов мира и бойцов высокого класса. Так, на открытии были вручены значки и удостоверения Заслуженных мастеров спорта кузбасским чемпионам мира Сергею Чмуневичу и Фариду Касумову. И ещё чествовали хрупкую на вид девушку, чемпионку мира Светлану Березову, которую проводили на тренерскую работу.

Говоря об уровне соревнований, можно отметить, что во всех возрастных и весовых категориях была острая борьба.

«Катана Кузбасса» – самурайский меч, который был долгие годы главным призом. Но турнир постоянно выигрывают хозяева. Поэтому были учреждены разные кубки, которые разъехались по городам России, а бойцы получили столь необходимый опыт участия в крупных соревнованиях.

Автор: Виктор Сохарев