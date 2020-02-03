В Кемерове и Новокузнецке открылись центры по набору волонтёров для VIII национального Чемпионата «Молодые профессионалы». Напомним, в июле этого года в Новокузнецке пройдёт финал «WorldSkills Russia», в котором примут участие более 6 тысяч человек со всей страны, а также из-за рубежа. Какими качествами должны обладать волонтёры и по каким критериям их отбирают?

До финала национального чемпионата «WorldSkills» осталось всего полгода. Летом в Новокузнецке соберутся тысячи молодых профессионалов. Встретить, заселить в гостиницу, помочь с навигацией, принять участие в праздничных церемониях – эти и другие обязанности будет выполнять армия волонтёров.

Рекрутинговые центры для набора волонтёров открылись в Кемерове и Новокузнецке. Чтобы запустить отсчёт и объединить два центра, в городах организовали телемост. Помещение, где будут работать волонтёры, помог обустроить Совет по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса.

В декабре 50 волонтёров прошли обучение по специальной методике, разработанной волонтёрами из Казани, где проходил чемпионат в прошлом году. Они будут проводить собеседования и обучение кандидатов. Основной критерий отбора – безвозмездная помощь и предыдущий опыт волонтёрства.

На участие в чемпионате уже подано 2800 заявок, но и это далеко не предел. Заполнить анкету можно на сайте департаментов образования и молодёжной политики и спорта. Из всех желающих выберут 1200 волонтёров, которые станут лицом города Новокузнецк и национального чемпионата-2020.

Автор: Анастасия Федотова