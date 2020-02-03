Цель проекта – сохранить память о героях Великой Отечественной войны. А для этого надо рассказывать о людях и их подвигах, говорить о происходившем на фронтах через призму отдельного человека.

В качестве рассказчиков выступают волонтеры. Участником всероссийской акции может стать каждый. Если вы хотите к ней присоединиться, надо направить заявку на электронную почту: pamyatigeroev75@mail.ru

52 Героя Советского Союза, 8 полных кавалеров ордена Славы. И это только те, кто удостоен самых высоких наград. А сколько воинов, о которых мы физически рассказать не сможем? Ведь только из Новокузнецка, в те годы – Сталинска, на фронт ушли 64 тысячи человек… И те, кто трудился в тылу, приближая Победу, они тоже – герои! Каждый достоин вечной памяти! И это станет возможным, если истории о той войне и ее солдатах будут храниться в семьях и передаваться детям.